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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الموارد: احتساب مواطني دول الخليج من ضمن نسب التوطين

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
توطين الوظائف
أ أ
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كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تواصل الجهود المشتركة بين دول الخليج العربية نحو رؤية استراتيجية أكثر تقدماً لمواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل.اضافة اعلان
وقال إن احتساب مواطني دول الخليج ضمن نسب التوطين في المملكة، يعمل على التعزيز من مساهمة قدراتنا البشرية في التنمية الاقتصادية.


اجتماع وزراء العمل في مسقط

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم الأربعاء الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.


سياسة التوطين في المملكة

وتحرص المملكة على القيام بالإجراءات اللازمة لتوطين عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات في سوق الاعمال.
والقيام بجولات تفتيشية للتأكد من سير المنشآت بشكل صحيح على هذه القرارات وضبط الجهات المخالفة.
ويعد من أكثر فوائد التوطين، تقليل نسبة البطالة وزيادة القوات العاملة الوطنية وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030 .


زيادة الشواغر الوظيفية

ويأتي تحقيق هذه التطلعات بزيادة الشواغر الوظيفية لأبناء وبنات الوطن لكي يتسنى لهم الخروج من دائرة البطالة.
وهناك العديد من البرامج التي تصب قرارات التوطين في مصلحتها مثل برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج تطوير القطاع المالي والكثير من البرامج الاخرى ولكن بشكل غير مباشر.


قطاعات تم توطينها

وهناك الكثير من القطاعات التي تم توطينها في الفترة الماضية مثل توطين مهن التسويق ومهن التخصصات الصحية والعديد من القرارات في مختلف مناطق المملكة.

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