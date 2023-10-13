وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع مجموعة العشرين

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شارك معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان, ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في المغرب. اضافة اعلان

وشهد الاجتماع الذي نظمته الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى قياديين من المؤسسات المالية الدولية.





تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف





ارتفاع نمو القطاع غير النفطي



ونوقشت عدد من الموضوعات خلال الاجتماع، منها تطورات الديون السيادية العالمية، وسبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الحادي والعشرين.بالإضافة إلى تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين, لتنظيم العمل بالأصول المشفرة.واستعرض خلال الاجتماع التطورات التي يشهدها اقتصاد المملكة والسياسات والإصلاحات التي أسهمت في تعزيز النمو المستدام وارتفاع نمو القطاع غير النفطي مدعوماً بنمو القطاع الخاص.كما نوقشت عدد من الموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال الاجتماع والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.وقد نتج عن هذا الاجتماع صدور بيان ختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.