وزير العدل يطلق هذه الخدمة لحفظ كيان الأسرة وتحقيق العدالة

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أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمات الرعاية الأسرية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية. اضافة اعلان





تفعيل خدمة طلبات الحضانة





حساب مقدار النفقة





تحويل منازعات الأحوال الشخصية



وقامت الوزارة بتفعيل خدمة طلبات الحضانة، على أن تُفعّل خدمات النفقة والزيارة تباعًا، وجميعها يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز Najiz.sa، في خطوات ميسرة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين.وأكدت أن خدمات الرعاية الأسرية، ستسهم في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها من خلال حلول رقمية.ويمكن من خلال هذه الخدمة تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.وأوضحت الوزارة أن خدمات الرعاية الأسرية، تأتي في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة.وأبرز الخدمات، ما عُدّل في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولًا إلى مراكز الصلح.وتضمن الخدمات أيضًا نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.