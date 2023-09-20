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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة
أ أ
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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في حديثه لقناة " فوكس نيوز" الأمريكية، أن ما يحدث في أسواق البنزين لديكم، نتيجة لنقص القدرات التكريرية وضعف البنية التحتية.اضافة اعلان


نتخذ قراراتنا بناء على مصلحة المملكة

وقال في مقتطفات نشرتها القناة من اللقاء، إن هناك شيء يسمى السعودية أولاً، ونحن نتخذ قراراتنا بناء على مصلحة المملكة، وهدفنا ليس الأسعار، نحن نهدف إلى جعل أسواق النفط مستقرة.


مقابلة سمو ولي العهد

ويأتي لقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع القناة، ضمن سلسلة من لقاءاتها مع وزراء سعوديين ضمن الحلقة الكبرى لمقابلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي ستذاع اليوم الأربعاء .


لماذا اتخذت المملكة هذه القرارات؟

وقال الأمير : هذه مشكلة لديكم وهناك شيء اسمه السعودية أولا، وذلك في رد على سؤال المذيع، عن خفض إنتاج النفط وكيف يؤثر ذلك، ولماذا اتخذت المملكة قرارات كهذه ؟


إذاعة مقابلة سمو ولي العهد اليوم

يذكر أن قناة “فوكس نيوز” التي نشرت مقتطفات من لقاء الوزير، أعلنت قبل أيام عن إجراء مقابلة حصرية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وسوف تذاع اليوم الأربعاء.

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