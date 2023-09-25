وزير الطاقة: المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة تووية للطاقة السلمية

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية. اضافة اعلان

وأضاف خلال خطابه في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية.





دعم المملكة لمبادرة أشعة الأمل بـ 2.5 مليون دولار





مشاريع تراعي الاستدامة



وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان دعم المملكة لمبادرة أشعة الأمل بمبلغ 2.5 مليون دولار.وتضم هذه المبادرة مشاريع قائمة على مراعاة الاستدامة تهدف إلى تعزيز التشريعات والبنى الأساسية اللازمة للأمان الإشعاعي.جاء ذلك خلال كلمة وزير الطاقة، على هامش فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية فيينا.