الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

وزير الطاقة1
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته خلال انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في دبي ،اليوم الاثنين، أن المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024.اضافة اعلان

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى، ونهدف لأن نصبح مصدرًا رئيسًا للهيدروجين الأخضر، كما أكد على الاستمرار في تطبيق برنامج كفاءات الطاقة.
 وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشغيل 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز ذات كفاءة عالية بسعة إجمالية تبلغ 5.6 غيغاواط، وسنقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة بالغاز بقدرة 8.4 غيغاواط مع إمكانية احتجاز الكربون

المملكة تعمل مع دول إفريقية لتوفير وقود الطهي النظيف

وأضاف الوزير أن المملكة تعمل مع عدد من الدول الإفريقية لتوفير وقود الطهي النظيف لملايين الناس.
وتابع الأميرعبدالعزيز: عندما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، كركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية.
مضيفاً أن المملكة تعمل على توسيع الجهود على المستوى الإقليمي والدولي ، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

تعزيز دور المبادرات القائمة على التقنية

كما أوضح الوزير أن أعمال المملكة  هي أمثلة على جميع الحلول والتقنيات، وهو ما يتوافق مع اتفاقية باريس في نهجها التصاعدي.  مؤكداً على العمل معًا لتعزيز دور المبادرات القائمة على التقنية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي الفعال.
وانطلقت في دبي اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"؛ لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

أهم 10
11:25 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
10:18 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الصغرى 4 درجات.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

هيئة البحر الأحمر
9:03 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"هيئة البحر الأحمر": غياب التأمين يلغي تراخيص سفن النزهة

مجلس الشورى
8:59 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تعديل نظام مزاولة المهن الصحية على طاولة "الشورى" اليوم

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين

خبير طقس يُحذر من حالة مطرية مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار النفط مع عودة التوتر في الشرق الأوسط مطلع الأسبوع

تفعيل فحص ما قبل الزواج لمنع الأمراض الوراثية

عاجل.. مستشار قانوني: عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN بالمملكة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

سعد الخثلان
7:32 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

لماذا كان السلف يُسمّون الشتاء الغنيمة الباردة؟ "الخثلان" يُجيب

أمطار المملكة
7:27 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة على مكة والباحة وضبابًا بالشرقية

كود طرق
6:27 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"النقل" 11 سببًا لإطلاق "كود الطرق" لتفعيل المركبات ذاتية القيادة

Screenshot_3
6:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فرص للتوظيف والتدريب.. اليوم إطلاق "الملتقى الشامل" في القانون والقضايا المجتمعية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير الطاقة1
11:48 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

أهم 10
11:25 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

سكني
11:08 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة
9:49 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة

هلال رمضان
9:17 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام