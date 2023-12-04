وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته خلال انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في دبي ،اليوم الاثنين، أن المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024. اضافة اعلان





إنجاز المرحلة الأولى من مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر



المملكة تعمل مع دول إفريقية لتوفير وقود الطهي النظيف



تعزيز دور المبادرات القائمة على التقنية



وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى، ونهدف لأن نصبح مصدرًا رئيسًا للهيدروجين الأخضر، كما أكد على الاستمرار في تطبيق برنامج كفاءات الطاقة.وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشغيل 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز ذات كفاءة عالية بسعة إجمالية تبلغ 5.6 غيغاواط، وسنقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة بالغاز بقدرة 8.4 غيغاواط مع إمكانية احتجاز الكربونوأضاف الوزير أن المملكة تعمل مع عدد من الدول الإفريقية لتوفير وقود الطهي النظيف لملايين الناس.وتابع الأميرعبدالعزيز: عندما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، كركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية.مضيفاً أن المملكة تعمل على توسيع الجهود على المستوى الإقليمي والدولي ، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتحقيق أهداف المناخ العالمية.كما أوضح الوزير أن أعمال المملكة هي أمثلة على جميع الحلول والتقنيات، وهو ما يتوافق مع اتفاقية باريس في نهجها التصاعدي. مؤكداً على العمل معًا لتعزيز دور المبادرات القائمة على التقنية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي الفعال.وانطلقت في دبي اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"؛ لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.