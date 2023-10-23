وزير الطاقة: المملكة تسعى إلى أن تكون نموذجا في الاقتصاد الدائري الكربوني

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قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة كانت وما زالت محورا للطاقة في العالم، وستستمر محورا لتلك الصناعة والصناعات المتعلقة بها. اضافة اعلان





رحلة طويلة مليئة بالمحفزات





التركيز على اتفاقية باريس





شهادة أوروبية أمريكية





التركيز على الانبعاثات الكربونية



المملكة تقدم نموذجا يحتذي به الآخرون





تعزيز التنمية والتطوير والاقتصاد





المملكة تخطط بفكر وعقل الشباب



وأضاف خلال جلسة حوارية بمنتدى الاستثمار السعودي الأوروبي المنعقد حاليا في الرياض، أن المملكة حاليا في مرحلة انتقالية، وبدأنا رحلة طويلة مليئة بالمحفزات.وأضاف سموه، لسنا تقليديين، ولكن نتحلى بالحداثة، ونسعى أن نلتزم بما وقعنا عليه في اتفاقية باريس للمناخ.أشار إلى أن المملكة طورت نظاما جديدا مع التركيز على اتفاقية باريس، والحفاظ على التزامنا أن يكون لدينا نظام للطاقة مستدام يقدم الخدمات، ويوفر اقتصادا مستداما ويحافظ على التزاماتنا مع مرور الزمن.وأوضح أنه إن لم نهتم بالاقتصاد المستدام فسنفتقد للقدرات التي تجعلنا نهتم بالتغيرات المناخية، وننظر إلى الاقتصاد الدائري نظرة شمولية لنصل إلى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربونيوقال سموه: إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعلم لماذا نقوم بركائز أساسية، إذ لدينا أفضل برنامج للطاقة ويشهد عليه الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مع مزيد من الكفاءة في ذلك في السعر والتكلفة.وأضاف، نحاول أن ننتقل من السوائل إلى الغاز بنسبة 50 % للاعتماد على الطاقة المتجددة، بينما مستهدفات الاتحاد الأوروبي 45% فقط.وأضاف: يجب أن يكون لدينا وعي بهذا التحول ومتطلباته مع الاهتمام بالتغيرات المناخية من خلال بعض الترتيبات والاستعدادات للتركيز على الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات.وأشار إلى أن المملكة تسعى أن تكون نموذج يحتذى به في الاقتصاد الدائري الكربوني، لكن علينا ألا ننسى أن ثلث سكان العالم يعاني من الفقر ونقص الطاقة.مشيرا إلى أن المملكة استضافت أسبوع التغير المناخي ولم يلزمنا أحد بذلك، لكن لمسنا تحديات في هذه الفعالية، يجعلنا نقوم بدور قيادي.وتابع سموه: يجب أن نتحدث بمنظور إنساني واقتصادي لرفع شأن نحو 2.2 مليار نسمة لتعزيز التنمية والتطوير والاقتصاد، مع وضع حلول بطريقة جماعية وشمولية ومنطقية تأخذ بعين الاعتبار القضايا الوطنية، وتقديم حاضنات مصادر الاقتصاد الدائري الكربوني.وأضاف أن السعودية حاليا تخطط بفكر وعقول الشباب ممن لم يتجاوزا 30 عاما ولديهم إمكانيات وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030، ولا يوجد أي ظروف تقف أمام تحقيق طموحات وتطلعات وأهداف الأجيال الشابة.