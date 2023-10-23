الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الطاقة: المملكة تسعى إلى أن تكون نموذجا في الاقتصاد الدائري الكربوني

وزير الطاقة1
سمو وزير الطاقة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة كانت وما زالت محورا للطاقة في العالم، وستستمر محورا لتلك الصناعة والصناعات المتعلقة بها.اضافة اعلان


رحلة طويلة مليئة بالمحفزات

وأضاف خلال جلسة حوارية بمنتدى الاستثمار السعودي الأوروبي المنعقد حاليا في الرياض، أن المملكة حاليا في مرحلة انتقالية، وبدأنا رحلة طويلة مليئة بالمحفزات.
وأضاف سموه، لسنا تقليديين، ولكن نتحلى بالحداثة، ونسعى أن نلتزم بما وقعنا عليه في اتفاقية باريس للمناخ.


التركيز على اتفاقية باريس

أشار إلى أن المملكة طورت نظاما جديدا مع التركيز على اتفاقية باريس، والحفاظ على التزامنا أن يكون لدينا نظام للطاقة مستدام يقدم الخدمات، ويوفر اقتصادا مستداما ويحافظ على التزاماتنا مع مرور الزمن.
وأوضح أنه إن لم نهتم بالاقتصاد المستدام فسنفتقد للقدرات التي تجعلنا نهتم بالتغيرات المناخية، وننظر إلى الاقتصاد الدائري نظرة شمولية لنصل إلى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني


شهادة أوروبية أمريكية

وقال سموه: إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعلم لماذا نقوم بركائز أساسية، إذ لدينا أفضل برنامج للطاقة ويشهد عليه الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مع مزيد من الكفاءة في ذلك في السعر والتكلفة.
وأضاف، نحاول أن ننتقل من السوائل إلى الغاز بنسبة 50 % للاعتماد على الطاقة المتجددة، بينما مستهدفات الاتحاد الأوروبي 45% فقط.


التركيز على الانبعاثات الكربونية

وأضاف: يجب أن يكون لدينا وعي بهذا التحول ومتطلباته مع الاهتمام بالتغيرات المناخية من خلال بعض الترتيبات والاستعدادات للتركيز على الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات.

المملكة تقدم نموذجا يحتذي به الآخرون

وأشار إلى أن المملكة تسعى أن تكون نموذج يحتذى به في الاقتصاد الدائري الكربوني، لكن علينا ألا ننسى أن ثلث سكان العالم يعاني من الفقر ونقص الطاقة.
مشيرا إلى أن المملكة استضافت أسبوع التغير المناخي ولم يلزمنا أحد بذلك، لكن لمسنا تحديات في هذه الفعالية، يجعلنا نقوم بدور قيادي.


تعزيز التنمية والتطوير والاقتصاد

وتابع سموه: يجب أن نتحدث بمنظور إنساني واقتصادي لرفع شأن نحو 2.2 مليار نسمة لتعزيز التنمية والتطوير والاقتصاد، مع وضع حلول بطريقة جماعية وشمولية ومنطقية تأخذ بعين الاعتبار القضايا الوطنية، وتقديم حاضنات مصادر الاقتصاد الدائري الكربوني.


المملكة تخطط بفكر وعقل الشباب

وأضاف أن السعودية حاليا تخطط بفكر وعقول الشباب ممن لم يتجاوزا 30 عاما ولديهم إمكانيات وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030، ولا يوجد أي ظروف تقف أمام تحقيق طموحات وتطلعات وأهداف الأجيال الشابة.

اقرأ أيضا

وزير الاستثمار المنتدى
1:50 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الاستثمار: سنجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة

التنمر في المدارس
1:38 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي بخصوص رسوم النقل المدرسي

أخبار السعودية
1:29 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رخص المركبات وفق استهلاك الوقود واستحقاق حساب المواطن

2-18
1:25 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

اقرأ أيضا

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق

10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

تحذير.. عدم الرد على اتصالات "الباحث" يعرضك لإيقاف معاش الضمان

بالمدينة.. إنهاء معاناة مريض باستئصال الغدة الدرقية من التجاويف الصدرية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان 7:15 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: دول المنطقة تواجه عدداً من التحديات التنموية والبيئية

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM 5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي 1:47 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية

اقرأ أيضا

أهم 10
9:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية وموعد الصرف المبكر للرواتب

درجات الحرارة
9:47 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

39 في مكة.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم

2229627_0
9:39 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

لماذا لا يُرافق الأعاصير المدارية بُروق وبَرَد؟ خبراء يُجيبون

الطقس - الارصاد - اتربة وغبار
9:07 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

إنذار أصفر.. تحذير من أتربة مثارة على مكة وهذه المناطق لـ 6 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعصار تيج
2:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

حساب المواطن
1:37 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين

أخبار السعودية
1:29 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رخص المركبات وفق استهلاك الوقود واستحقاق حساب المواطن

2-18
1:25 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

2169638
1:07 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

وزير الاستثمار1
1:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي