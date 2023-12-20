وزير الشؤون البلدية: نصور مدينة الرياض أسبوعيًا لحل المشاكل الميدانية (فيديو)

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على أن الوزارة بالتعاون مع "سدايا" استطاعت التقاط صور أسبوعية لمدينة الرياض للتأكد من جودة الأعمال الميدانية. اضافة اعلان





الشئون البلدية تركز على جودة الاعمال الميدانية



التصوير وفر لنا قاعدة بيانات تساهم في إيجاد الحلول



نزول الموظفين للميدان ساعدهم في اتخاذ القرارات



تعاون الجهات الحكومية ساهم في جودة الخدمات



pic.twitter.com/1zTQ8F3loF #الإخبارية فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: بالتعاون مع "سدايا" استطعنا التقاط صور أسبوعية لمدينة الرياض للتأكد من جودة الأعمال الميدانية #ملتقى_الحكومة_الرقمية December 20, 2023

وقال الوزير خلال مشاركة في ملتقى الحكومة الإلكترونية: إن جهودنا كانت تركز في السابق على المحلات التجارية، الآن نركز على الأعمال الميدانية وكل ما يحدث في الشارع.وأضاف، أصبحنا نصور مدينة الرياض كل أسبوع، وقاعدة البيانات التي نحصل عليها من التصوير أسبوعيا، تغير أفكار كثيرة في فهم المشكلة وتحليلها ومعالجتها.وأشار إلى أن عملية التصوير مازالت في مرحلة التطوير، من حيث اختيار أفضل الكاميرات، وكيفية وضعها وبأي طريقة؟إضافة إلى كيف نقرأ المخالفات بشكلها الصحيح، وكيف نتفاعل مع قاعدة البيانات التي تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة؟وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عندما وجدنا انخفاض في المراجعين، أدى ذلك إلى نزول الزملاء من الموظفين إلى الميدان، وأصبحوا قريبين من الأحداث.ومكنهم وضعهم الجديد من اتخاذ قرارات جيدة في الوقت المناسب، وبصفة عامة ما لدينا من قاعدة بيانات قاعدة تمكنا بشكل كبير في التعامل الأمثل مع المخالفات والمشكلات.وأشاد الوزير بالجهد والتفاعل من كل الجهات الحكومية، الذي أثر بشكل كبير في الاداء اليومي، وقال: كل الشكر لزملائنا في جميع الجهات الحكومية على تمكنا من تقديم هذه الخدمات للمواطن والزائر والمقيم.