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وزير الشؤون الإسلامية: أكثر من 6 مليارات ريال تبرعات لبناء المساجد (فيديو)

رابت - الراتب - ريال -
التبرعات للمساجد في تزايد مستمر
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كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن حجم التبرعات لبناء المساجد بالمملكة.اضافة اعلان
وقال الوزير في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، إن حجم التبرعات لبناء المساجد خلال السنوات الأربع الماضية وصل لأكثر من 6 مليار ريال.


خدمة العناية بالمساجد

وفي العام الماضي، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشراكة مع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خدمة العناية بالمساجد عبر بوابة إلكترونية تتيح للمحسنين فرصة العناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين؛ عبر توفير مختلف مستلزماتها من صيانة أو رعاية أو سقيا ماء أو بناء أو ترميم، وذلك عبر 3 مراحل رئيسية.
وتتضمن المرحلة الأولى صيانة المساجد ورعايتها وسقيا الماء في خمس مناطق إدارية وهي : الرياض، ومكة والمدينة والشرقية، والقصيم، فيما تتضمن المرحلة الثانية ترميم المساجد القائمة حاليًا.
كما تتضمن المرحلة الثالثة إتاحة التبرع لبناء المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم التوسع في التغطية لجميع مناطق المملكة حتى اكتمال المراحل، وتسهم البوابة في التيسير على مسؤولي المساجد ورفع احتياجات مساجدهم وعرضها للمحسنين للمساهمة في توفيرها.

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