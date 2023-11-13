وزير الدفاع يناقش مع نظيره الأسترالي الأوضاع في غزة

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قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع إنه استعرض في اتصال مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز العلاقات الثنائية، وبحثنا مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع لبلدينا، وآخر التطورات في غزة. اضافة اعلان





الوقف الفوري للعمليات العسكرية:



وزير الدفاع الوطني اليوناني



استعراض أوجه التعاون:



أبرز القضايا المطروحة:



حضور اللقاء:



الجانب اليوناني:



استعرضت في اتصال مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز العلاقات الثنائية، وبحثنا مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع لبلدينا، وآخر التطورات في غزة، وأكدت ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحفظ أرواح الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 13, 2023

وأوضح عبر حسابه على منصة "إكس" أنه أكد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحفظ أرواح الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية.في وقت سابق، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، معالي وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس.وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره.كما ناقش الجانبان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات في غزة ومحيطها، مؤكدًا سموه ضرورة وقف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام.حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي.كما حضر أيضا معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة العربية السعودية في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.كما حضره من الجانب اليوناني سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومستشار معالي الوزير للشؤون الدبلوماسية اليفثيريوس أنجلوبولوس، ومساعد مستشار معالي الوزير للشؤون الدبلوماسية جورجيوس ارناوتيس، والملحق العسكري بسفارة جمهورية اليونان لدى المملكة العقيد يوانيس سبايروبولوس.