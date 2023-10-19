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وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة باليمن

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صورة من اللقاء
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.اضافة اعلان

تكليف من ولي العهد


جاء ذلك بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.

 ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء، تحيات وتقدير قيادة المملكة ـ أيدها الله ـ لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، ودعمها للجمهورية اليمنية؛ لينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، فيما حمَّل فخامته سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.

آخر التطورات 
 وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، وعددًا من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تشجيع الأطراف اليمنية 

 وأكد سمو وزير الدفاع خلال اللقاء الوقوف مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

الحضور في الاجتماع

 
 حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

 كما حضره من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي، والعميد طارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي.

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