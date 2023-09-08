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وزير الدفاع يستقبل نظيره الفرنسي

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وزير. الدفاع - أرشيفية
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.اضافة اعلان

العلاقات الاستراتيجية

 
 وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي.

كما تم بحث سبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضور اللقاء


 حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وحضر أيضا مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

الجانب الفرنسي

 كما حضر اللقاء من الجانب الفرنسي معالي رئيس مكتب الشؤون العسكرية لمعالي الوزير الفريق الركن فانسان جيرو، ومستشار التصنيع لمعالي الوزير كليمان لوغوييك، والمستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير فانسان براكوني، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

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