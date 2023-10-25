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وزير الدفاع يستقبل نظيره البريطاني

وزير الدفاع ونظيره البريطاني
وزير الدفاع ونظيره البريطاني
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

 استعراض العلاقات الإستراتيجية اضافة اعلان

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما بحث الجانبان التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة تجاهها.
وأكد سمو وزير الدفاع من جهته، ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة.


الحضور في الاجتماع

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.
كما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع البريطانية أفريل جوليفي، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد الركن جيمي بيغوت، والمستشار الخاص لمعالي الوزير جيمس أسبيدن.

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