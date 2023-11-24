الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الدفاع يبحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية المشتركة مع نظيره البريطاني

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الدفاع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.اضافة اعلان

الشراكة الإستراتيجية

 وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، كما تم بحث الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

تطورات الأوضاع في غزة

 وناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، وأكد سمو وزير الدفاع أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضا

الشيخ على الحذيفي
2:36 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

خطيب المسجد النبوي: انصروا إخوانكم المستضعفين في غزة بالدعاء وبالغذاء

F_sTo35XEAEo05G
2:08 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة

التستر التجاري
1:50 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

20 جهة حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي لضبط التستر التجاري

أمطار المملكة
12:07 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. إنذار برتقالي على "الباحة" من أمطار حتى 8 مساءً

اقرأ أيضا

مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة عشر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار غزيرة على مدن ومحافظات "الشرقية"

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الدفاع خالد بن سلمان 6:06 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

وزير الدفاع يناقش مع نظيره الأسترالي الأوضاع في غزة

F93PZA5XoAAQ5FH 8:09 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

غزة 10:24 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

المملكة تُدين بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قبل الاحتلال لمخيم جباليا بقطاع غزة

أهم 10 10:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أهم 10.. ولي العهد يطلع مجلس الوزراء على تطورات غزة ودولة تفتح بابها لمواطني المملكة دون تأشيرة

اقرأ أيضا

سدايا
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

في هذا الموعد.. "سدايا" وبرنامج "التحول الوطني" يطلقان أول مؤشر وطني للبيانات

وزارة الشؤون البلدية
11:33 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"الشؤون البلدية" تكشف أهمية أتمتة جدول الجزاءات المحدث

وزارة الموارد البشرية
10:33 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وزارة الموارد البشرية الأولى عالمياً في التميز بإدارة المشاريع

أهم 10
10:02 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. وقف الحرب على غزة وتحذير مهم على 12 منطقة من تقلبات جوية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الشيخ على الحذيفي
2:36 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

خطيب المسجد النبوي: انصروا إخوانكم المستضعفين في غزة بالدعاء وبالغذاء

اختبار الأختبارات اختبارات
2:30 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من الضمان الاجتماعي لهؤلاء الطلاب

F_sTo35XEAEo05G
2:08 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة

بدء سريان الهدنة
12:31 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ

أمطار المملكة
12:07 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. إنذار برتقالي على "الباحة" من أمطار حتى 8 مساءً

المستشفى الإندونيسي
11:07 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال ترتكب جريمة بشعة في المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة