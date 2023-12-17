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وزير الدفاع: خالص التعازي للكويت قيادةً وشعبًا في وفاة الشيخ نواف الأحمد

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الدفاع
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نعى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية اليوم السبت.

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ونشر الحساب الرسمي  لوزير الدفاع ، عبر منصة «إكس» تغريدة للعزاء في الأمير الراحل.

وجاءت التغريدة كالتالي: «أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعبًا، في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله».

وفاة أمير الكويت:


في وقت سابق، نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تغريدة عزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وكتب خادم الحرمين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلون".

وكان صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله - رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا – أيدهما الله – عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف - رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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