وزير الدفاع: المملكة تدعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال

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أعرب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ولقاء المشاركين في الاجتماع.





محاربة التطرف والإرهاب:

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وأكد وزير الدفاع خلال الاجتماع على دور رسالة ديننا الإسلامي الحنيف في محاربة التطرف والإرهاب تحقيقا للأمن والسلام العالمي.وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تدعم صندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال.

وكان صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خالـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز وزيـر الدفـاع رئيـس مجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسكري لمحاربة الإرهاب، قد افتتح اليوم، أعمـال الاجتمـاع الثانـي لمجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسـكري لمحاربـة الإرهـاب.

وتسـتضيف العاصمـة الريـاض الاجتماع تحت شـعار "محاربـة الإرهـاب مسـؤولية مشـتركة"، بمشـاركة أصحـاب السـمو والمعالـي والسعادة وزراء الدفـاع مـن الـدول الأعضـاء والـدول الداعمـة.