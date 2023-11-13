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​وزير الداخلية يرأس الاجتماع الـ49 لمجلس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

وزير الداخلية
مجلس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
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 رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اجتماع الدورة التاسعة والأربعين للمجلس الأعلى للجامعة، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.اضافة اعلان

مناقشة عدد من الموضوعات

 وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها عدداً من القرارات التي تدعم مسيرة الجامعة.
 حضر الاجتماع معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان.
كما حضر الاجتماع معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية السيد عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبد ربه المعايطة.
وأيضا مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية اللواء هاني أبو المكارم، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفره، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.

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