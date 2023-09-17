وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون الأمني مع نظيره الصومالي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم الأحد، معالي وزير الأمن الداخلي في جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد أحمد شيخ علي. اضافة اعلان





بحث أوجه التعاون الأمني



‏وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة، ووزارة الأمن الداخلي في جمهورية الصومال، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضره من الجانب الصومالي عدد من كبار المسؤولين بوزارة الأمن الداخلي.