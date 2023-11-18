السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني السيد ديفيد لامي، وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المقام في مملكة البحرين.اضافة اعلان

تطورات التصعيد العسكري في غزة

وبحث الجانبان تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فوراً، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.
وشدد سمو وزير الخارجية على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأهمية الوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

اقرأ أيضا

المديرية العامة المخدرات
6:47 م السبت، 18 نوفمبر 2023

إحباط تهريب 116 كيلو جرامًا من المخدرات في جازان وضبط مخالفين بمحمية الإمام عبدالعزيز

WhatsApp Image 2023-11-18 at 4.28.17 PM
5:30 م السبت، 18 نوفمبر 2023

"شؤون الحرمين" تكشف عن تجارب مهمة تساعد الأطفال على استغلال الوقت

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
5:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. بحفر الباطن والطائف .. الإطاحة بمروجي السموم قبل تنفيذ خطتهم

F_OM939WAAARwfI
5:05 م السبت، 18 نوفمبر 2023

أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي

اقرأ أيضا

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن 6 شروط لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

بعد تغريمها تعويض بـ 75 مليون ريال.. بيان من أمانة جدة عقب صدور حكم نهائي جديد

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يرأس وفد الوزارة المشارك في "حوار المنامة"

"أمانة القصيم" ترفع (11.645) م3 من مخلّفات الأمطار في بريدة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الاجتماع 5:17 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

وزير الخارجية ونظيره العُماني يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العُماني

وزير الخارجية 9:14 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله 3:58 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بشأن غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني

وزارة التعليم السعودية 3:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"التعليم" تكشف 7 أهداف لبرنامج تنمية القدرات البشرية

اقرأ أيضا

المرور الامطار
2:12 م السبت، 18 نوفمبر 2023

"سيول وأمطار".. تنبيه من المرور بسبب التقلبات الجوية

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
2:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. ضبط (17556) مخالفاً في جميع مناطق المملكة.. تفاصيل

الديوان الملكي
1:48 م السبت، 18 نوفمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود

عبدالعزيز الواصل سفير المملكة لدى مجلس الأمن
1:44 م السبت، 18 نوفمبر 2023

المندوب الدائم للمملكة: مجلس الأمن بحاجة لإصلاح حقيقي ليكون أكثر عدالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الموارد البشرية
7:02 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل..بهذه الطريقة.. يتم دراسة أهلية المطلقة التي ليس لها أبناء في الضمان الاجتماعي

الهيئة الملكية بالجبيل
6:00 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. رواتب تقترب من 10 آلاف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

حساب المواطن - ريال
5:39 م السبت، 18 نوفمبر 2023

هل يتوقف دعم حساب المواطن مع العام الجديد؟ البرنامج يعلق

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
5:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. بحفر الباطن والطائف .. الإطاحة بمروجي السموم قبل تنفيذ خطتهم

التأمينات الاجتماعية
4:12 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن 6 شروط لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

أمانة جدة
3:40 م السبت، 18 نوفمبر 2023

بعد تغريمها تعويض بـ 75 مليون ريال.. بيان من أمانة جدة عقب صدور حكم نهائي جديد