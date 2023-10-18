الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.اضافة اعلان

التصعيد العسكري
وبحث الجانبان التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حالياً في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

اقرأ أيضا

الدفاع المدني
8:03 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل

WhatsApp Image 2023-10-18 at 7.08.57 PM
7:23 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ماذا تعرف عن زراعة اللوز في عسير والباحة؟

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
7:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق

جامعة الملك فيصل
6:57 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

اقرأ أيضا

حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تجاوز مدة الاعتراض الأهلية

"التعاون الإسلامي" ترفض بشكل قاطع دعوات تهجير سكان غزة

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة فوراً

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

الزعاق: نعيش حاليا الفصول الأربعة في يوم واحد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الخارجيه المملكة ايران 5:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي 4:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بشان غزة.. المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

67676 3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

ولي العهد محم 4:05 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

اقرأ أيضا

منصة مساند
5:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

هل تمنع مخالفات المرور إصدار تأشيرة العمالة.. مساند يوضح؟

النقل السعودى - مشروع ربط المدن
5:21 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"هيئة النقل" تكشف معلومات مهمة عن مشروع ربط المدن ببعضها

الخارجيه المملكة ايران
5:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

أخبار السعودية
4:54 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة ترد على الأعمال العدائية بغزة و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدفاع المدني
8:03 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل

سيول المخواة
7:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أمطار غزيرة على الحرث وقلوة.. وسيول في المخواة

سفارة المملكة في لبنان
6:08 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة فوراً

الإسعاف الجوي
6:05 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

حساب المواطن
5:57 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مستفيد يريد حذف حسابه كتابع ورد سريع من حساب المواطن

2023-10-18_18-04-26
5:37 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ضبط كميات من الحلوى على شكل مصابيح تظهر صورا فاضحة بدولة خليجية