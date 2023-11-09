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وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين

وزير الخارجية
وزير الخارجية مع نظيره الصومالي
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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية أبشر عمر جامع، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.اضافة اعلان

العلاقات الثنائية بين البلدين

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك، وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية الصومال على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تأتي ضمن رغبة حكومتي البلدين في توثيق أواصر التعاون القائمة، ودعم الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتطوير التعاون في العديد من المجالات، بما يحقق المزيد من التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.

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