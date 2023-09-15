وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية القُمر المتحدة

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة. اضافة اعلان





قمة مجموعة الدول الـ77+الصين



جاء ذلك على هامش قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، المنعقدة في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.وفي بداية اللقاء، نقل سمو وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.