الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

وزير الخارجية
وزير الخارجية خلال اللقاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
‎التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية.اضافة اعلان

استعراض سبل تعزيز التعاون

‎وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.
‎حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ومؤخرًا، التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة، في العاصمة الكندية أوتاوا، برئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو، وذلك بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

الأحداث المتسارعة:



وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية بذل المجتمع الدولي كافة الجهود للتحرك بشكلٍ فوري وعاجل نحو وقف الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية كاملة للمدنيين في قطاع غزة.

تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة:


وأعرب أعضاء اللجنة عن امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

كما طالب أعضاء اللجنة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو العودة إلى مسار السلام الشامل والعادل، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، معربين عن قلقهم إزاء اتساع رقعة الاعتداءات السافرة التي تمارسها قوات الاحتلال على المدنيين، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان

المسجد النبوي تحت زخات المطر.. دعوات وابتهالات وأجواء إيمانية (فيديو)

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

عاجل.. إنذار أحمر على 3 مناطق والدفاع المدني يدعو للحذر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 8:58 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

وزير الخارجية: الاحتلال ينتهك القوانين في ظل غياب المحاسبة الدولية

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي

الطائرة الاغاثية 2:40 م السبت، 18 نوفمبر 2023

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 5:40 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

في غزة.. وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الفرنسية وقف إطلاق النار فورًا

اقرأ أيضا

2023-12-12_18-06-34
5:49 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

قرار بتوطين هذه المهنة بنسبة 100% ابتداءً من 15 أبريل القادم

البرد
5:29 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

شاهد.. بردية هائلة على مركز الزيتة غرب تبوك

ثمار البن
5:28 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

نصيحة لمزارعي البن تسهم في زيادة حجم الثمرة

أمطار المملكة
5:27 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة: إرشادات توعية التزموا بها أثناء هطول الأمطار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المملكة
9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

النيابة العامة - جديد
7:16 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

غفر السواحل - الكويت - قارب - مركبة
6:12 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عبر البحر.. الكويت تعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من "الحشيش"