وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

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‎التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية. اضافة اعلان





استعراض سبل تعزيز التعاون



الأحداث المتسارعة:



تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة:



‎وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.‎حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.ومؤخرًا، التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة، في العاصمة الكندية أوتاوا، برئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو، وذلك بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.وشدد أعضاء اللجنة على أهمية بذل المجتمع الدولي كافة الجهود للتحرك بشكلٍ فوري وعاجل نحو وقف الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية كاملة للمدنيين في قطاع غزة.وأعرب أعضاء اللجنة عن امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.كما طالب أعضاء اللجنة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو العودة إلى مسار السلام الشامل والعادل، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، معربين عن قلقهم إزاء اتساع رقعة الاعتداءات السافرة التي تمارسها قوات الاحتلال على المدنيين، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي.وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.