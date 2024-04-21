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بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي..

وزير الخارجية يصل لوكسمبورغ للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير
أ أ
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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد إلى دوقية لوكسمبورغ، وذلك للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان
ويبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى.

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