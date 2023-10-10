وزير الخارجية يصل سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي 27

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط، وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. اضافة اعلان



وزير الخارجية

وسيشارك سمو وزير الخارجية في الاجتماع الذي سيناقش التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي، وقضايا تغير المناخ العالمي.

كما سيعقد سمو وزير الخارجية على هامش الاجتماع عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، المشاركين في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية والاتحاد الأوروبي.