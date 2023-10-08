وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السويد

أ أ

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم. اضافة اعلان





استعراض أوجه التعاون بين المملكة والسويد



تعزيز فرص التعاون الاقتصادي



وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والسويد وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.كما تطرقا الجانبان، إلى أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد إيناس الشهوان.