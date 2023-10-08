الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السويد

9808و8
وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السويد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.اضافة اعلان

استعراض أوجه التعاون بين المملكة والسويد

 وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والسويد وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

تعزيز فرص التعاون الاقتصادي

 كما تطرقا الجانبان، إلى أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد إيناس الشهوان.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:51 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

الضمان الاجتماعي المطور
4:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

محمد الأمام فيصل
4:27 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أمر سام بإنشاء محمية الأمير فيصل بن تركي الملكية

حساب-المواطن-1
4:25 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

اقرأ أيضا

بعد قرارات خادم الحرمين.. وزير الموارد البشرية يوجه الشكر للقيادة على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

أمرٌ سامٍ كريم يخص عسير وجازان ومكة المكرمة

تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية

خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

توضيح مهم بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F68oeklXcAA3uln 2:53 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أمير دولة قطر يستقبل سمو وزير الخارجية

أمطار غزيرة على عسير 7:30 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

قادة القطاعات الأمنية 5:33 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

تعرف على الاستعدادات النهائية لفعاليات "الداخلية" بمناسبة اليوم الوطني (صور)

درجات الحرارة 10:25 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مكة تتصدر بـ 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

معرض الرياض للكتاب
2:40 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أكثر من مليون زائر في ختام معرض الرياض الدولي للكتاب

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أخبار السعودية
2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

F7VtLPwXAAAXGre
12:42 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"التخصصات الصحية": التحاق أكثر من 5600 متدربٍ في "البورد السعودي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

أخبار السعودية
4:51 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

حساب-المواطن-1
4:25 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

حساب المواطن - التسجيل
4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

الراتب -- ريال - الموارد
3:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل