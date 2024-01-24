وزير الخارجية يستقبل نظيره الجورجي

أ أ





استقبل سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، معالي وزير خارجية جورجيا السيد إيليا داركياشفيلي.





استعراض علاقات الصداقة بين البلدين:



اضافة اعلان

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.عقب ذلك وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية جورجيا مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، وذلك بهدف نقل التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.



حضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ، وسعادة مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.