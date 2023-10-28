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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره المصري لبحث الأوضاع في غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ أ
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.

الأوضاع في غزة:


وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة و محيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.

رفع الحصار:


وشدد الوزيران خلال الاتصال، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية و الإغاثية إلى غزة.

كما أكد على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.اضافة اعلان

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