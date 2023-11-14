وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرازيل

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‎تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

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مستجدات غزة



الانتهاكات :



وبحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدد سمو وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال ، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة.وأوضحت أن ذلك يعد ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات من جانب الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية كافة.كما أعربت الوزارة، عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال، ومحاسبتها وفقاً ..للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر.