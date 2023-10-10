وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.





التصعيد العسكري

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وبحث الوزيران خلال الاتصال، خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وزير الخارجية الكندي:

كما تلقى أيضا اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على تهدئة التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في تلك المنطقة.



وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للأزمة، كما تطرقا إلى أهمية مراعاة الجانب الإنساني وحماية المدنيين.