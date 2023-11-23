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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.

أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلاميةاضافة اعلان

وبحث الوزيران، مسار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والمحادثات التي قامت بها اللجنة في كل من بكين وموسكو ولندن وباريس.
كما ناقش الجانبان أهمية وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدّد سمو الوزير على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأنه من الضروري إيجاد حل لوقف كافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

قرار مجلس الأمن
وأكد سمو وزير الخارجية أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.

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