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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

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وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة:


وفي بداية الاتصال أشار معاليه إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن، يُفعل فيه، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة، وينذر بوقوع كارثة إنسانية.


بدوره عبر سمو وزير الخارجية عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة المبررة والهامة التي قام بها معاليه بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة، وشدد الجانبان على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 

وزير الخارجية في قطر:



كان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قد شارك مؤخرا في أعمال الاجتماع الـ 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في عاصمة دولة قطر الدوحة.

ورأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

مجلس التعاون الخليجي:


وجرى خلال الاجتماع، بحث عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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