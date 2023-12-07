وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

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وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة:

وفي بداية الاتصال أشار معاليه إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن، يُفعل فيه، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة، وينذر بوقوع كارثة إنسانية.



بدوره عبر سمو وزير الخارجية عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة المبررة والهامة التي قام بها معاليه بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة، وشدد الجانبان على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وزير الخارجية في قطر: