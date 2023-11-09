الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يترأس أعمال اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ أ
ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، أعمال اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلي الدول الشقيقة.اضافة اعلان

استجابة للوضع الخطير في غزة
وألقى سمو وزير الخارجية في بداية الاجتماع، كلمة أكد فيها على أن القمة التي تستضيفها المملكة يوم السبت المقبل (11 نوفمبر 2023م) ما هي إلا استجابة للوضع الخطير وما آلت إليه الأمور في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى النهوض وتحمل أعباء مسؤولياته، واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حداً لهذه المأساة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة.
كما طالب سموه برفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية العاجلة، دون قيودٍ وبشكلٍ مستدام، للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة الأبرياء، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، والتي تُنذر بعواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مبادئ التكافل الإنساني
وقال سموه وزير الخارجية :" في إطار استشعار المملكة بمسؤوليتها الدولية، وضمن مبادئ التكافل الإنساني، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة التبرعات الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن تدخر المملكة جهداً في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم".
وأوضح سموه بأنّه يجب ألا يغيب عن أذهاننا هدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً التأكيد على تمسك المملكة بالسلام خيارًا استراتيجيًا.

التشاور مع الأشقاء
وأكد سموه حرص المملكة منذ اندلاع الأزمة على التشاور والتنسيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي للبحث عن حل لهذه الأزمة، معبراً عن أمله بأن تسهم هذه القمة في تحفيز التحرك الحاسم للمجتمع الدولي لحقن الدماء، وتهيئة الظروف الملائمة للعمل نحو السلام.
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية
9:14 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين

WhatsApp Image 2023-11-09 at 8.03.20 PM
9:09 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليوناني لاستعراض آخر التطورات في غزة

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
8:05 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدر في هذه المنطقة

دوريات امنية - عسير - البيئة
7:47 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

دوريات الأمن بجازان تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة

اقرأ أيضا

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "الليث والعيص"

دراسة حديثة تكشف عن القطاعات الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية

عاجل.. هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العامل بعد مرور عام؟

اليوم وغدًا.. الأرصاد تحذر من هطول أمطار على مكة المكرمة

السوق المالية: إلزام 9 مستثمرين بدفع أكثر من 4 ملايين ريال

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 1:27 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله 3:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني

المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي 4:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بشان غزة.. المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

67676 3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
4:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة "مولود" كتابع

565757
4:04 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد تساقط أمطار المضيق شرق مكة

يوتيوب
3:58 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

يوتيوب تطرح قسم "For You" المشابه لمميزات "تيك توك"

أمطار غزيرة
3:54 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

برنامج ريف
9:04 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التسجيل في برنامج ريف حال وجود سجل تجاري؟

الخارجية اللبنانية
8:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. غلق 37 سفارة وقنصلية بدولة عربية .. سبب صادم

حساب المواطن
7:02 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن لمن قدّم اعتراضا ويريد إلغاءه

حساب المواطن - التسجيل
6:13 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

حساب المواطن: رسالة "تحت الإجراء للصرف" تستوجب مراجعة البنك واتخاذ هذه الإجراءات

الجوازات
6:03 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العامل بعد مرور عام؟

السكتة الدماغية
4:48 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

5 نصائح أساسية.. تحذير من تزايد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال الشتاء