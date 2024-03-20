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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي التطورات في قطاع غزة (صور)

وزير الخارجية يستقبل نظيره البرازيلي
وزير الخارجية يستقبل نظيره البرازيلي
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‏‌‎استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في جدة، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا.اضافة اعلان


وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الصديقين.


كما تطرقا الوزيران إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.
 حضر الاستقبال مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.


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