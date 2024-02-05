وزير الخارجية ونظيره البحريني يستعرضان أعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني

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ترأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأخيه سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني. اضافة اعلان





مستجدات أعمال مجلس التنسيق



وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال المجلس، والتحديثات على مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عنه، وبحث أوجه التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي نهاية الاجتماع وقع رئيسا اللجنة التحضيرية في الجانبين محضر الاجتماع الثاني للجنة.حضر الاجتماع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.