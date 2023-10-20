وزير الخارجية: انعقاد قمة دول الخليج والآسيان كل عامين

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أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. اضافة اعلان

وأعرب سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون.





دول مجلس التعاون ومجموعة الآسيان



وقال سموه: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدّان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزاً لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي، ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.ورداً على سؤال حول تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، أكد سمو وزير الخارجية إجماع دول الخليج ورابطة دول الآسيان على أهمية وقف إطلاق النار فوراً، والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هي من خلال حل دائم للصراع.