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وزير الحرس الوطني يرعى مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024 بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان

كلية
كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز
أ أ
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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني مؤتمر التعليم العالي العسكري الذي تنظمه كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان خلال الفترة 15 - 17 أبريل 2024م.اضافة اعلان

وزير الحرس الوطني يرعى مؤتمر التعليم العالي العسكري:


يأتي هذا  بمشاركة عدد من المفكرين والخبراء والباحثين، وذلك انطلاقاً من سعي الكلية لأداء دورها في تطوير التعليم العالي العسكري بما ينعكس على تنمية القدرات الفكرية والمعرفية والقيادية في القطاعات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تجسيد رؤية الكلية "الريادة في التعليم العالي العسكري"بما يسهم في بحث واقع التعليم العالي العسكري ومجالات تنميته .

أهداف المؤتمر:


ويهدف المؤتمر إلى عكس اهتمام المملكة بالتعليم العالي العسكري لتكون محوراً للخبراء والمختصين والباحثين في المجال ، والمساهمة في إبراز دور الكلية في تأسيس الشراكات الإستراتيجية والتعاون مع الجهات التعليمية والعسكرية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أثر المؤتمر في تنمية القطاع التعليمي العسكري ومساهمته في التنمية الوطنية الشاملة.

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