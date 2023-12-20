وزير الحج يكشف سبب التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك" (فيديو)

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كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عن سبب التحول من تطبيق "اعتمرنا" إلى منصة "نسك".

وقال في ملتقى الحكومة الرقمية: "اعتمرنا" كان بهدف تنظيم العمرة ودخول الروضة، لكن الآن أصبح منصة رقمية (نسك)، لتقديم خدمات كثيرة". اضافة اعلان





الهدف من منصة نسك



كيف تستخدم منصة نسك؟



وأضاف الربيعة: "نريد أن نسهل على كل من يأتي إلى المملكة أن يحصل على كل الخدمات بكل سهولة، أحد أهداف الرؤية (رؤية السعودية 2030) هو إثراء تجربة زوار المملكة.وتابع: لدينا مشاريع هائلة في إثراء التجربة ومن يأتي إلى المملكة يرى مدى التطور ، وبالتالي نشأت هذه المنصة، وهي بمثابة "سوبر آب" لكل ضيوف الرحمن، ليجد كل الخدمات الخدمات، فيما يتعلق بأداء النسك، أو خدمات إثرائية، مثل زيارة المواقع التاريخية أو خدمات عربات، وأي خدمات يقدمها القطاع الخاص".وأشار وزير الحج إلى أن "هذه المنصة وُجدت لإثراء ضيوف الرحمن سواء لمن يأتي من خارج المملكة وحتى من يأتي من داخل المملكة".وحول المستهدفات التي حققتها الوزارة عبر منصة "نسك"، أوضح، أن "هناك خدمات كثيرة جدًا يتم تقديمها من القطاع الخاص عبر هذه المنصة".وتعد نُسُك أول منصة رسمية سعودية تتيح خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج.ويتيح "نسك" تقديم جميع الخدمات والاستفسارات وكيفية الوصول إلى الحرمين بسهولة والتمتع بزيارة الحج والعمرة.ويمكن التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة للزائر، في عدة خطوات هي:- تحميل تطبيق نسك- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.- إذا كنت زائرًا من الخارج ولست مقيمًا في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.- قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.- اللون الأخضر يعني خاليًا وليس مزدحمًا واللون الأحمر يعني مزدحمًا واللون الأصفر يعني متوسطًا.- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.