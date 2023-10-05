وزير الحج يؤكد على أهمية الإجراءات الجديدة لهؤلاء المعتمرين فقط (فيديو)

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قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، إن المملكة اتخذت حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لتمكين وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المغرب. اضافة اعلان





تمديد موسم العمرة إلى 10 أشهر





شراكة مع الخطوط السعودية





تمكين وصول المزيد من الزوار المغاربة





تدشين منصة "نسك"



320 ألف مغربي



وأوضح الربيعة أثناء زيارته للرباط، أن المملكة مددت موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال كل سنة، وافتتحت مركز تأشير في المغرب، بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة.وأكد على أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة الإقامة والتنقل بين مدن المملكة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بدلاً من ثلاثين يومًا.وقال الوزير إنه جرى التوقيع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية والخطوط الجوية السعودية على اتفاقية شراكة لنقل ضيوف الرحمن من المملكة في ظروف جيدة.وأضاف، ستعمل شركة الخطوط الجوية السعودية على رفع عدد رحلاتها، مع ضمان ثبات الأسعار، وتسهيل مستوى الخدمات عبر مجموعة مبادرات نوعية تخدم ضيوف الرحمن.وأشار الوزير الربيعة إلى أنه سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط السعودية بنسبة 30% في مواسم العمرة، ما سيسهم في تمكين وصول المزيد من الزوار والمعتمرين.ونوه إلى زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10 في المئة، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر إلى 69 كيلوجراما بدلاً من 46.وأعلن الوزير عن تدشين منصة ومعرض «نسك» في الدار البيضاء للكشف عن التسهيلات الاستثنائية لخدمة المعتمرين.وقال إنه سيكون فرصة للقاء شركات العمرة والسياحة لمناقشة فرص التعاون والحلول المشتركة، وأن المنصة تتيح اختيار خدمات السكن والتنقل، والطيران والحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة.ورحب الوزير السعودي بضيوف الرحمن القادمين من المغرب، وقال إن هذه أول زيارة يقوم بها بصفته وزيرًا للحج والعمرة إلى المغرب، وأنها انعكاس لعلاقات تاريخية بين البلدين.قال الوزير المغربي أحمد التوفيق إن 320 ألف مغربي يقدمون طلبات للذهاب إلى الحج سنويًا، ولا تتم تلبية طلب العشر بسبب الحصة المحددة لهم.وشكر وزي الحج على التسهيلات التي قدمتها المملكة، قائلاً: «ما جرى الاتفاق عليه سيكون له أثر في المواسم المقبلة»، وأضاف «عملنا منذ أكثر من شهر للتوصل إلى نقاط مشتركة لتدخل ضمن التسهيلات.