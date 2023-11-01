الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التعليم يحذر الأطفال من هذا الأمر: العواقب خطيرة

وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان
وزير التعليم
أ أ

حذر وزير التعليم، يوسف البنيان، من عواقب تعامل الأطفال مع الألعاب الإلكترونية.
وقال خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض، نرى في أطفالنا أن هناك افتقارًا للانتباه (...) فهم يتعاملون مع الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة حادة، وإن لم يكن لديهم الحذر، هذا سيكون له عواقب خطيرة".اضافة اعلان

الفضاء الرقمي

وأشار إلى أن "الشباب والجيل الحالي ولدوا في الفضاء الرقمي، فينظرون إلى الفضاء السيبراني بشكل يومي وفي المواد التعليمية، لذلك نحتاج إلى برنامج للأمن السيبراني".
وشدد وزير التعليم على أن الأمن السيبراني يتعلق بالحياة الفردية اليومية، وفي الوقت ذاته يجب أن نفهم إلى الحاجة لربط ذلك كجزء من المهارات المطلوبة، حتى يعيشوا في مجتمع الأعمال".

توازن بين المعارف والقيم

وتابع: "من وجهة نظري يجب أن نركز على إدارة التغيير، لذلك في النظام التعليمي، نشعر أن هناك عناصر مهمة وأنه يجب أن نركز حول بناء المناهج"، منبهًا على ضرورة أن يكون هناك توازن بين المعارف والقيم.

اقرأ أيضا

التوقيع
1:52 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"موانئ والصحة" يتفقان على تطبيق اللوائح الصحية على سفن الرحلات الدولية

F91vTBKWAAAb0UT
1:22 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

موعد المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر

أخبار السعودية
1:06 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الطلب على الأراضي بالشرقية

ريالات سعودية
1:03 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة

اقرأ أيضا

رئيس أرامكو يعلن تأسيس منظومة متكاملة للحماية من الهجمات السيبرانية

شاهد ماذا فعلت سيول الخر الجارفة بالعويقيلة في الحدود الشمالية؟

هل هناك فرق بين الأنفلونزا والزكام؟ "سعود الطبية" توضح

"تعليم مكة" تقرر تعليق الدراسة بالفترة المسائية

4 تسهيلات للمعتمرين القادمين من البحرين

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

وزير التعليم يوسف البنيان 10:36 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين

اقرأ أيضا

F91FcKAWoAAavmw
11:01 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياض

مدرستي
10:53 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"تعليم مكة" تُحوّل الدارسة عبر "مدرستي" اليوم الأربعاء

98898
10:03 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة.. شاهد بحيرات سيول الرمة والثمامية والحليفة في حائل

أخبار السعودية
9:51 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي وغرامات ضخمة للعبث بعدادات الكهرباء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:06 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الطلب على الأراضي بالشرقية

ريالات سعودية
1:03 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة

وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان
12:39 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير التعليم يحذر الأطفال من هذا الأمر: العواقب خطيرة

أمطار غزيرة على عسير
11:53 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

الضمان الاجتماعي
11:48 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم

امن الطرق
11:43 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكة