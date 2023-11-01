وزير التعليم يحذر الأطفال من هذا الأمر: العواقب خطيرة

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حذر وزير التعليم، يوسف البنيان، من عواقب تعامل الأطفال مع الألعاب الإلكترونية.

وقال خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض، نرى في أطفالنا أن هناك افتقارًا للانتباه (...) فهم يتعاملون مع الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة حادة، وإن لم يكن لديهم الحذر، هذا سيكون له عواقب خطيرة". اضافة اعلان





الفضاء الرقمي



توازن بين المعارف والقيم



وأشار إلى أن "الشباب والجيل الحالي ولدوا في الفضاء الرقمي، فينظرون إلى الفضاء السيبراني بشكل يومي وفي المواد التعليمية، لذلك نحتاج إلى برنامج للأمن السيبراني".وشدد وزير التعليم على أن الأمن السيبراني يتعلق بالحياة الفردية اليومية، وفي الوقت ذاته يجب أن نفهم إلى الحاجة لربط ذلك كجزء من المهارات المطلوبة، حتى يعيشوا في مجتمع الأعمال".وتابع: "من وجهة نظري يجب أن نركز على إدارة التغيير، لذلك في النظام التعليمي، نشعر أن هناك عناصر مهمة وأنه يجب أن نركز حول بناء المناهج"، منبهًا على ضرورة أن يكون هناك توازن بين المعارف والقيم.