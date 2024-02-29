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وزير التعليم: علينا الاستثمار بمعلمينا للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات (فيديو)

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وزير التعليم
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أكد وزير التعليم، يوسف البنيان، أهمية الاستثمار في المعلمين للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات والقيم.
وأضاف في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض: "من المهم بالنسبة لنا أن نتحسن في تلك المهارات الأساسية لأطفالنا اليوم وفي المستقبل".اضافة اعلان

استثمار أكبر في المعلمين

وتابع: "لابد من أن نستثمر أكثر في معلمينا، وهذا هو مهم جدًا بالنسبة لنا لنصل إلى المستوى المناسب من المهارات". 
وأردف الوزير: "لدينا برامج واضحة بدأت قبل بضع سنوات، ووصلنا إلى وضع أفضل في التعليم المبكر. في 2016 وصلنا إلى نسبة 19 بالمئة، وصلت إلى الآن 34 بالمئة، ونسعى للوصول إلى 90 بالمئة في عام 2030، لأن التحسن في التعليم المبكر في حد ذاته يحسن من تصنيفنا عالميًا".

مؤتمر مبادرة القدرات البشرية

وينعقد المؤتمر في الرياض تحت شعار: "الاستعداد للمستقبل"، بحضور أكثر من 6 آلاف من الخبراء والمختصين، و150 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة.
ويناقش الخبراء أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًا للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.

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