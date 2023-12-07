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وزير التعليم: الحكومة خصصت أكثر من 200 مليار ريال للمنظومة التعليمية (فيديو)

تعليمو
وزير التعليم
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قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، موضحًا أن المخرجات تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل.اضافة اعلان
وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان: "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، أن "منظومةً ليس لديها جهاز لديه القدرة على إدارة كفاءة الإنفاق لن تكون ناجحة بأي حال من الأحوال". 

وزارة التعليم وأهداف رؤية 2030

وتابع البنيان: "لذلك سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لوزارة التعليم لتحقيق أهداف رؤية 2030، والاستفادة الأمثل من المبالغ التي حددتها الحكومة الرشيدة".
وأوضح أن الحكومة خصصت أكثر من 200 مليار للمنظومة التعليمية (الجامعات - التعليم العام - التعليم المهني)، معتبرًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم والمعلمين والمنسوبين.
وأشار إلى أن وزارة التعليم أصبحت الآن جهازًا مشرعًا ومنظمًا، وأسندت جميع الأشغال التنظيمية إلى شركة تطوير القابضة. 

إدارات التعليم بالمملكة

ولفت إلى أنه تم تخفيض إدارة التعليم من 47 إدارة إلى 16 على مستوى مناطق المملكة، وكذلك دمج مكاتب التعليم من 249 إلى 138، وزيادة تحسين الإجراءات وخدمة الميدان، والمعلمين.
ورأى أن الأهم هو تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في القيام بدوره المشرّع، وإعطاء الجامعات الاستقلالية. 

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