وزير "البلدية والإسكان"يعتمد تراخيص أعمال حفر الطرق السريعة والشوارع

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اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال خدمة "نسِّق" التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة بلدي.





شروط إصدار تراخيص الحفريات



30 يومًا لتراخيص أعمال حفر الطرق و60 يومًا للشوارع



خدمة "نسِّق" الإلكترونية الموحدة

