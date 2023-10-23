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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الاستثمار: سنجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة

وزير الاستثمار المنتدى
وزير الاستثمار في المنتدى
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أكد وزير الاستثمار كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأوروبي أن المملكة ستكون أكثر قوة مما مضى وأكثر تطوراً وتنوعاً وابتكاراً.اضافة اعلان
وقال: سيكون هناك الكثير من المرونة التي أكد عليها سمو ولي العهد عندما قال في مقولته المشهورة، نريد الشرق الوسط أن يكون أوروبا الجديدة.


وضع الحلول للتحديات السياسية

وأضاف، هذا يساعد على وضع الحلول للتحديات السياسية والتساؤلات الاجتماعية، نحن نعتمد على نقاط القوة التي يتحلى بها الجميع لخلق شراكات تعتمد على الازدهار والتنمية.
وأشار إلى أن المملكة قفزت 17 مرتبة لتعزز مكانتها العالمية، لا سيما في الربط التقنية، وكيفية الاستفادة من إمكانيات المملكة واستخداماتها التقنية، إذ أصبحت حاليا مركزا دوليا يستطيع الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.


توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ولفت إلى أن لديه قناعة بتوسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في جميع القطاعات في وجود الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المملكة لديها البنى التحتية الرقمية الأكثر تطورا في المنطقة.
يذكر أن المنتدى يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة مثمرة بشكل متزايد.


أهمية الاستثمار الأوروبي في المملكة

إذ وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في المملكة إلى 13.4 مليار يورو عام 2021، مما يعكس أهمية الاستثمار الأوروبي في المملكة.

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