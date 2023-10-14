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صحيفة تواصل الالكترونية

وزيرا خارجية المملكة وأمريكا يشددان على توصيل المساعدات لغزة

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وزيرا خارجية أمريكا والمملكة
أ أ
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أكد وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" على ضرورة وصول المساعدات في غزة

فتيل التصعيد:اضافة اعلان


وشدد وزير الخارجية خلال لقائه نظيره الأميركي على نزع فتيل التصعيد ووجوب وقف إطلاق النار في غزة

وقبل قليل، وصل وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" إلى مقر وزارة الخارجية في الرياض للقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

جولة "بلينكن"


وكان "بلينكن" قد وصل إلى المملكة، أمس،  وهى الدولة الرابعة التي يزورها في يوم واحد، ضمن جولته الإقليمية على خلفية الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة "حماس"؟

وبدأ بلينكن يومه في الأردن لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ثم سافر بعد ذلك إلى قطر لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك،

وتوقف سريعا في المنامة بالبحرين قبل أن يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، وقبل عودته إلى الولايات المتحدة يوم الأحد، من المقرر أن يزور أيضا الإمارات ومصر.

الضغط للإفراج عن الرهائن:


وقال بلينكن، الخميس، إنه يزور هذه الدول "للضغط عليها للمساعدة في منع انتشار الصراع، واستخدام نفوذها لدى حركة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أمس: "جزء كبير من محادثاتي طوال هذه الرحلة، بما في ذلك اليوم، ومتابعة اليومين المقبلين، هو العمل مع الدول الأخرى للتأكد من أنهم يستخدمون اتصالاتهم الخاصة، ونفوذهم، وعلاقاتهم الخاصة لتحقيق مكاسب، وفي هذه الحالة، لا ينبغي لأحد أن يستغل هذه اللحظة ليختار إثارة المزيد من من المشاكل في مكان آخر".

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