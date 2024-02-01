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وزارة العدل تطلق نماذج جديدة للتوثيق

وزارة العدل
وزارة العدل
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أطلقت وزارة العدل، نماذج جديدة لخدمات التوثيق، بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستفيدين.

 

نماذج التوثيق الجديدةاضافة اعلان

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة نماذج الوثائق الجديدة شملت الوكالة الإلكترونية؛ ووثيقة تملك العقار، بهدف تمكين المستفيد من الحصول على البيانات المطلوبة من الوثيقة بكل وضوح وقراءتها بشكل أسرع، إضافة إلى توحيد النماذج بين الخدمات والمنتجات التوثيقية كافة.
يذكر أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في تيسير الخدمات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى رفع سقف الإنجاز.

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