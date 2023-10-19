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صحيفة تواصل الالكترونية

لتعزيز التعاون بين البلدين

وزارة الطاقة توقع خارطة طريق مع الجانب السنغافوري

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وزير الطاقة
أ أ
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وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينغ، خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بين المملكة وسنغافورة.
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خارطة الطريق 



 وتهدف خارطة الطريق، التي تم التوقيع عليها في إطار مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين البلدين في منتصف عام 1443هـ أواخر عام ٢٠٢١م، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الطاقة المتجددة.


والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، والهيدروجين النظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، والابتكار في إزالة الكربون.

مسارات العمل

 
 وتم الاتفاق على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل السياسات في المجالات التي تغطيها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والاعتمادات والإطارات التنظيمية.

كما تشمل تيسير التعاون التجاري، والبحث والتطوير المشترك خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل المعلومات.

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