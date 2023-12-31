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وزارة الصناعة تعلن عن بدء التقديم على برامج شركة الصافي دانون ضمن مسار "واعد"

وزارة الصناعة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, عن بدء التقديم على أول برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار "واعد"، أحد مسارات إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.اضافة اعلان
وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله-.

إطلاق أول برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف


وكشف البرنامج عن إطلاق أول برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار واعد في شركة الصافي دانون، وتشمل البرامج المقدمة من الشركة على برنامج (الإشراف على الإنتاج) وبرنامج (هندسة تشغيل المعدات)، مشيراً إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من 31 ديسمبر 2023م إلى 14 يناير 2024م، عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير 2
https://safeer2.moe.gov.sa/Portal.
ويأتي هذا البرنامج امتداداً لحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز تعاونها الفاعل مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، من خلال تقديم برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل في المنشآت العالمية؛ للاستفادة من القدرات البشرية الواعدة وتوجيهها بما يخدم مجالات الصناعة والتعدين في المملكة.

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