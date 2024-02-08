الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعات العسكرية توقعان عقد مشاركة صناعية

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جانب من توقيع الاتفاقية
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وقعت وزارة الداخلية عقدًا مع شركة الشرق الأوسط البحرية للصيانة يهدف إلى استدامة الوسائط البحرية.

الهيئة العامة للصناعات العسكريةاضافة اعلان

وذلك بمشاركة صناعية من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومحافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.

ومثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لشؤون التوطين محمد بن صالح العذل، والشركة رئيس مجلس الإدارة سلمان بن ناصر الشثري، وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي المنعقد بالرياض من 4 - 8 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

معرض الدفاع العالمي

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تُنظم معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، وسط مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية مع حضور قادة مجتمع الدفاع والصناعات الدفاعية من أنحاء العالم.
ويعد المعرض أحد أكبر المعارض الأمنية والدفاعية المتطورة والمتكاملة في العالم، ويستعرض مستقبل تكنولوجيا الدفاع في مجالاته الخمسة البر والبحر والجو والفضاء والأمن السيبراني الدفاعي، وسط بيئة مثالية محفزة على التواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الإستراتيجية وعرض الاستثمارات الواعدة، بما يلبي طموحات المملكة بشأن مستهدف توطين الإنفاق العسكري.

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