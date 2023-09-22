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وزارة الحرس الوطني تحتفي باليوم الوطني بفعاليات وعروض عسكرية

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وزارة الحرس الوطني تحتفي باليوم الوطني
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تشارك وزارة الحرس الوطني في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ 93بالعديد من الفعاليات والمعارض والعروض الميدانية.

عروض جوية بطائرات البلاك هوك

 وقام طيران الحرس الوطني اليوم بتقديم عروض جوية بطائرات البلاك هوك والاباتشي في سماء مدينة الرياض رسم من خلاله لوحة فنية احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة.

قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول
 كما شاركت الوزارة مع عدد من القطاعات العسكرية في مسيرة عسكرية في احتفالات اليوم الوطني، بقطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، حيث انطلقت المسيرة من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى وصلت إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان.

مسيرة استعراضية لقوات الحرس الوطني
فيما تستعد الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة يوم غدٍ السبت بتقديم العديد من الفعاليات بحديقة مؤتة بمدينة الملك عبد العزيز السكنية والذي يتخللها مسيرة استعراضية لقوات الحرس الوطني.

 كما تشمل الفعاليات عروضاً مسرحية وترفيهية واستعراضية، ومعارض توعوية، وعروضًا للألوان الشعبية، وفعاليات خاصة بالأطفال.

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